Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Казахстан и APA. Самолет Embraer 190, по предварительным данным, сбила российская ракета.

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Казахская авиакомпания приостанавливает полеты в города России

В авиакомпании Qazaq Air отметили, что вынуждены приостановить выполнение авиарейсов по маршруту Астана – Екатеринбург в период с 28 декабря текущего года по 27 января 2025 года.

Пресс-служба компании отметила, что это решение приняли для "безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам постоянно проводимой оценки рисков полетов в Россию, ".

В Qazaq Air заявили, что продолжит выполнение рейсов в Омск и Новосибирск, которые "продолжают соответствовать критериям оценки рисков Qazaq Air", а возобновление авиарейсов в Екатеринбург будет возможным по итогам повторной оценки рисков.

Азербайджан также отменил рейсы в ряд регионов России

В AZAL сообщили журналистам, что на основании решения Азербайджанского государственного агентства гражданской авиации с 28 декабря 2024 года до завершения окончательного расследования авиакатастрофы с самолетом Embraer 190 компания приостанавливает рейсы из Баку в Россию.