Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "9 канал Израиль". Азербайджанский самолет, что разбился в Казахстане, могла сбить российская ракета.

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Что сказала израильская компания об отмене рейсов в Россию

В компании отметили, что рейсы между Тель-Авивом и Москвой не будут выполнять в течение ближайшей недели.

В пресс-службе El Al также подчеркнули, что на следующей неделе будет проведена повторная оценка ситуации, после чего примут решение о возобновлении рейсов. По словам представителей компании, пассажиров уведомят об этом в ближайшее время.

К слову, источники в азербайджанском правительстве сообщили журналистам, что самолет действительно могла сбить российская ракета типа "земля – воздух". Она была выпущена по Embraer 190 во время работы российской ПВО по беспилотникам, что фиксировали над Грозным.

В результате авиакатастрофы погибло 38 человек, в том числе 2 пилота. Выжить удалось 32 людям, в том числе 3 членам экипажа и 2 детям.