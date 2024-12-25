Пилоты, которые управляли самолетом, по предварительным данным, не выжили. Что известно о погибших и пострадавших после авиакатастрофы в Казахстане 25 декабря – читайте в материале 24 Канала.

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Сколько людей погибло и пострадало после катастрофы

Вице-премьер-министр Казахстана Канат Бозумбаев сообщил, что, по состоянию на 19:44 по местному времени (16:44 по киевскому), известно о 38 погибших пассажиров в результате авиакатастрофы самолета в районе Актау.

По данным МЧС Казахстана, 29 человек госпитализированы, из них трое – детей. Среди госпитализированных – 15 граждан Азербайджана, 9 граждан России, 3 граждан Кыргызстана, а гражданство 2 человек уточняется. 11 человек находится в тяжелом состоянии.

Пассажирский самолет, разбившийся в Казахстане / Фото МЧС Казахстана и акимата Мангистауской области

По предварительным данным, всего после авиакатастрофы выжили 32 человека, в их числе – 10 россиян. Всего на борту упавшего, самолета, находились 69 человек.

В оперативном штабе Азербайджана также сообщили, что пилоты, которые управляли самолетом, по предварительным данным, не выжили после авиакатастрофы. На борту находились пять членов экипажа: Кшнякин Игорь, Кальянинов Александр, Алиева Хокума, Асадов Зульфугар и Рагимли Айдан. Все члены экипажа Embraer 190 – граждане Азербайджана.

К ликвидации последствий авиакатастрофы привлечено 482 человека, 97 единиц техники, 2 воздушных судна и 10 кинологических расчетов.

Большинство выживших пассажиров, сидели в хвостовой части самолета. По данным СМИ, борт мог упасть на жилые дома, а в последний момент пилоты отвели его на окраину аэропорта, чтобы избежать большого количества жертв.

Российский диктатор Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в катастрофе. 26 декабря в Азербайджане объявлен траур из-за авиакатастрофы с самолетом их компании AZAL.