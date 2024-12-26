Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал издания Defense Express.

К теме Почти 40 погибших, самолет мог сбить ЗРК россиян: главное об авиакатастрофе в Казахстане 25 декабря

Как российский "Панцирь" мог сбить пассажирский самолет

Журналисты написали, что после появления первых фото и видео с места катастрофы пассажирского Embraer 190, стало понятно, что официальная версия о падении самолета из-за стаи птиц не соответствует действительности. В частности, на кадрах имеются очень характерные следы от обломков зенитной ракеты.

Российские СМИ писали, что во время отражения атаки дронов по Грозному был привлечен ЗРГК "Панцирь".

В материале утверждается, что операторы ПВО могут легко различить радиолокационные сигнатуры беспилотников, легких самолетов и больших пассажирских авиалайнеров, таких как Embraer 190, которые имеют размах крыльев около 30 метров и работают на значительно разных скоростных и высотных параметрах. Но не российские военные.

Сами россияне утверждали, что ЗРКГ "Панцирь" имеет полностью автоматический режим. В частности, оккупанты в 2020 году хвастались, что "Панцирь-С" получил "признаки искусственного интеллекта" и сможет сбивать цели без участия человека. Официально упоминание об этом и есть на сайте минобороны России.

Критики, однако, утверждают, что эта технология основывается на базовых алгоритмах, которые без разбора нацелены на все, что находится в пределах досягаемости, и не способны различать военные и гражданские самолеты. Несмотря на сигналы, указывающие на гражданский статус, эти различия, как сообщается, не учитываются в российских операциях.

Кроме того, подобные автоматизированные режимы работы присутствуют не только в отдельных системах ПВО, но и интегрированы в объединенные системы управления, что позволяет одной системе управлять несколькими платформами ПВО без вмешательства человека.

Подобный автоматический режим работы также есть у ЗРК "Тор". Именно из этого комплекса, который очевидно находился в этом режиме, был сбит Boeing-737 украинской авиакомпании МАУ рейса PS752 под Тегераном 8 января 2020 года.

Таким образом, события 25 декабря с азербайджанским самолетом очевидно происходили следующим образом. В районе Грозного Embraer 190 был обстрелян из ЗРКГ "Панцирь". При этом оператор комплекса, который перевел его в этот режим, получил команду от своего командования и на всех звеньях было известно о наличии в воздушном пространстве гражданского самолета.

Журналисты пишут, что российские военные сознательно дали разрешение обстрел азербайджанского пассажирского авиалайнера. В 09:35 по местному времени самолет Embraer 190 подал сигнал бедствия после того, как в результате атаки была повреждена система управления, что сделало его лишь частично управляемым.

Пока не существует официальной документации по связи между пилотами самолета и российскими авиадиспетчерами. Однако остается непонятным, почему азербайджанскому самолету было приказано лететь через Каспийское море в направлении Казахстана, вместо того, чтобы позволить ему приземлиться в ближайших аэропортах, включая Грозный.

Несмотря на значительные повреждения, экипаж сумел удержать самолет в воздухе более 400 километров, в конце концов достигнув Актюбинска. Пилоты сделали отважную попытку спасти пассажиров, но скомпрометированное состояние самолета привело к опасной ситуации. Примечательно, что 32 из 67 пассажиров, находившихся на борту, выжили, и этот подвиг приписывают как мастерству пилотов, так и счастливому стечению обстоятельств, хотя часть экипажа трагически погибла во время инцидента.