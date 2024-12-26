Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "9 канал Ізраїль". Азербайджанський літак, що розбився у Казахстані, могла збити російська ракета.

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Що сказала ізраїльська компанія про скасування рейсів у Росію

У компанії зазначили, що рейси між Тель-Авівом і Москвою не будуть виконувати протягом найближчого тижня.

У пресслужбі El Al також підкреслили, що наступного тижня буде проведено повторну оцінку ситуації, після чого ухвалять рішення про відновлення рейсів. За словами представників компанії, пасажирів повідомлять про це найближчим часом.

До слова, джерела в азербайджанському уряді повідомили журналістам, що літак дійсно могла збити російська ракета типу "земля – повітря". Вона була випущена по Embraer 190 під час роботи російської ППО по безпілотниках, що фіксували над Грозним.

Внаслідок авіакатастрофи загинуло 38 людей, в тому числі 2 пілоти. Вижити вдалося 32 людям, в тому числі 3 членам екіпажу та 2 дітям.