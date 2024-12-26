Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews. Информацию журналистам о причине падения самолета под Актау предоставили источники, осведомленные в вопросе.

К теме Экипаж потерял связь с диспетчером: новые подробности авиакатастрофы самолета в Казахстане

Что говорят в правительстве Азербайджана об авиакатастрофе

Источники в правительстве Азербайджана эксклюзивно подтвердили Euronews, что российская ракета была выпущена по рейсу 8432 во время работы ПВО по беспилотникам, которые фиксировали над Грозным. Обломки этого оружия взорвались рядом с самолетом в полете, поразив пассажиров и экипаж воздушного судна.

Азербайджанские правительственные источники также сообщили журналистам, что поврежденному самолету не позволили приземлиться ни в одном из российских аэропортов, несмотря на запросы пилотов об аварийной посадке. Пилотам приказали лететь через Каспийское море в Актау в Казахстане.

Согласно данным собеседников, системы GPS-навигации самолета были заглушены на всей траектории полета над морем.

Азербайджанское издание AnewZ, со ссылкой на источники в Баку, также пишет, что ракета была выпущена из ЗРК “Панцирь-С”.

Если эти предварительные данные подтвердятся, это будет второй случай за десятилетие, когда российские вооруженные силы уничтожают коммерческий самолет после катастрофы MH17 в Украине. На этот раз среди пострадавших как граждане России, так и соседних стран.

К слову, самолет AZAL упал в районе Актау в Казахстане утром 25 декабря. Одной из первых версий о причинах авиакатастрофы воздушного судна было "столкновение со стаями птиц".

Однако впоследствии эта гипотеза не подтвердилась, ведь на фото и видео, которые распространяли пассажиры самолета, было четко видно отверстия на фюзеляже, образовавшиеся якобы после атаки воздушного судна оружием.

В результате этой авиакатастрофы погибло 38 человек, в том числе и 2 пилота. Среди погибших не было граждан Украины, что подтвердили в МИД. Выжить удалось 32 людям, в том числе 3 членам экипажа и 2 детям. 29 пострадавших доставили в медицинские учреждения для дальнейшего лечения.