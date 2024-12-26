Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко. Он рассказал, о чем шла речь в переговорах экипажа рейса "Баку – Грозный" с диспетчером перед авиакатастрофой.

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Что известно из расшифровки переговоров

Из расшифрованных диалогов стало известно, что во время снижения на посадку в самолете переставал работать GPS, а диспетчер терял "radar contact". В таких условиях безопасно посадить самолет было невозможно, поэтому пилот решил лететь в Баку. Тогда произошел взрыв и самолет начал падать.

Связь на борту исчезла, вероятно, из-за "глушилки" для БпЛА, которые тогда работали во время атаки дронов.

Впервые на связь с диспетчером в аэропорту Грозного экипаж вышел в 07:36. Пилот пытался посадить самолет, но в процессе часто пропадала связь, в эфире были помехи. Экипаж заходил на посадку почти вслепую.

В 07:53 и 07:55 системы в самолете отключились почти полностью, пилот не мог использовать зональную навигацию и другие возможности, чтобы посадить судно. С 08:10 в эфире была полная тишина, экипаж сообщил диспетчеру, что самолет разворачивается на Баку.

В 08:12 экипаж просит диспетчера координировать полет. Но уже через четыре минуты пилоты сообщили: "У нас отказало управление, удар птиц в кабине. Удар птиц в кабине". Предположительно, это было столкновение не со стаей птиц, а с элементами ПВО, которая в то время поразила самолет.

Далее диспетчер спрашивал, нужна ли какая-то помощь. Одновременно с этим он будто говорит с кем-то другим вне эфира и несколько раз повторяет "в 16 минуте", будто сопоставляет с собеседником время сообщения о "столкновении с птицами" с другими событиями. В дальнейшем экипаж запросил данные по аэропорту в Махачкале, и неоднократно сообщал о том, что перестала работать еще и "гидравлика".

По данным ВЧК-ОГПУ, падение самолета произошло над Наурским районом. Там расположены несколько воинских частей, которые имеют средства ПВО.

В авиакатастрофе виновата Россия

Как отметил Андрей Коваленко, после прослушивания этого разговора россияне все же признали, что самолет Азербайджанских авиалиний был поражен противовоздушной обороной.

Еще раз отмечу к тому, что вчера озвучивал - отверстия во фюзеляже самолета во время полета не берутся от птиц. Пассажиры четко сняли это,

– подчеркнул руководитель ЦПД.

Зато Россия не закрыла воздушное пространство над Грозным. Коваленко написал, что самолету не дали разрешение сесть в Грозном или Махачкале не просто так и только профессиональная работа пилотов не позволила превратить падение самолета в провокацию против Украины.

Напомним, опровержение предыдущей информации о том, что самолет Embraer-190 столкнулся с птицами также на опубликованном видео с обломками. На фюзеляже судна видны повреждения, которые характерны для поражения ЗРК.

Азербайджанским аналитикам даже удалось установить, что самолет предположительно был сбит российской системой ПВО "Панцирь-С1".

Последствия падения самолета в Казахстане

В результате падения пассажирского самолета Embraer-190 погибли 38 человек, а 32 – выжили. Всего на борту самолета находились 69 человек, среди которых 5 членов экипажа, они являются гражданами Азербайджана. В оперативном штабе Азербайджана сообщили, что после авиакатастрофы не выжили пилоты, которые управляли самолетом. Но остальные члены экипажа остались живыми.