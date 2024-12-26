Про це 24 Канал пише з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка. Він розповів, про що йшлося в переговорах екіпажу рейсу "Баку – Грозний" з диспетчером перед авіакатастрофою.

Дивіться також Це надійний літак: авіаексперт пояснив, що могло стати причиною падіння Embraer-190 у Казахстані

Що відомо з розшифровки переговорів

З розшифрованих діалогів стало відомо, що під час зниження на посадку в літаку переставав працювати GPS, а диспетчер втрачав "radar contact". У таких умовах безпечно посадити літак було неможливо, тож пілот вирішив летіти до Баку. Тоді стався вибух і літак почав падати.

Зв'язок на борту зник, ймовірно, через "глушилки" для БпЛА, які тоді працювали під час атаки дронів.

Вперше на зв'язок з диспетчером в аеропорту Грозного екіпаж вийшов о 07:36. Пілот намагався посадити літак, але в процесі часто пропадав зв'язок, в ефірі були перешкоди. Екіпаж заходив на посадку майже наосліп.

О 07:53 та 07:55 системи в літаку відключилися майже повністю, пілот не міг використовувати зональну навігацію та інші можливості, щоб посадити судно. З 08:10 в ефірі була повна тиша, екіпаж повідомив диспетчеру, що літак розвертається на Баку.

О 08:12 екіпаж просить диспетчера координувати політ. Але вже через чотири хвилини пілоти повідомили: "У нас відмовило управління, удар птахів у кабіні. Удар птахів у кабіні". Імовірно, це було зіткнення не зі зграєю птахів, а з елементами ППО, яка в той час вразила літак.

Далі диспетчер запитував, чи потрібна якась допомога. Одночасно з цим він ніби говорить з кимось іншим поза ефіром і кілька разів повторює "о 16 хвилині", ніби зіставляє зі співрозмовником час повідомлення про "зіткнення з птахами" з іншими подіями. Надалі екіпаж запросив дані щодо аеропорту в Махачкалі, і неодноразово повідомляв про те, що перестала працювати ще й "гідравліка".

За даними ВЧК-ОГПУ, падіння літака сталося над Наурським районом. Там розташовані кілька військових частин, які мають засоби ППО.

У авіатрощі винна Росія

Як зазначив Андрій Коваленко, після прослуховування цієї розмови росіяни все ж визнали, що літак Азербайджанських авіаліній був уражений протиповітряною обороною.

Ще раз зазначу до того, що вчора озвучував – отвори у фюзеляжі літака під час польоту не беруться від птахів. Пасажири чітко зафільмували це,

– підкреслив керівник ЦПД.

Натомість Росія не закрила повітряний простір над Грозним. Коваленко написав, що літаку не дали дозвіл сісти у Грозному чи Махачкалі не просто так і лише професійна робота пілотів не дозволила перетворити падіння літака в провокацію проти України.

Нагадаємо, спростування попередньої інформації про те, що літак Embraer-190 зіткнувся з птахами є також на опублікованому відео з уламками. На фюзеляжі судна видно пошкодження, які характерні для ураження ЗРК.

Азербайджанським аналітикам навіть вдалося встановити, що літак імовірно був збитий російською системою ППО "Панцир-С1".

Наслідки падіння літака в Казахстані

Внаслідок падіння пасажирського літака Embraer-190 загинули 38 осіб, а 32 – вижили. Усього на борту літака перебували 69 осіб, серед яких 5 членів екіпажу, які є громадянами Азербайджану. В оперативному штабі Азербайджану повідомили, що після авіатрощі не вижили пілоти, які керували літаком. Але інші члени екіпажу залишилися живими.