Повідомляє 24 Канал з посиланням на Azerbaijani Armed Forces. Аналітики припустили, що ракета могла помилково вразити цивільний літак, прийнявши його за дрон.

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Яка російська ППО могла збити літак над Грозним

Азербайджанські аналітики порівняли фотографії пошкоджень турецького безпілотника "Аксунгур", який був збитий російським зенітно-ракетним комплексом "Панцир-С1" в Іраку в серпні 2024 року, та отвори у фюзеляжі пасажирського літака "Азербайджанських авіаліній", що розбився 25 грудня біля казахстанського міста Актау. Судячи з опублікованих фото, наслідки ураження виявилися дуже подібними.

Аналітики порівняли сліди пошкоджень / Фото Azerbaijani Armed Forces

Аналітики зазначили, що нові ракети системи ППО “Панцир-С1”, призначеної для боротьби з дронами, не мають головки самонаведення, а лише бойову частину, що вибухає на шляху прямування безпілотника, утворюючи поле уламків, які накривають ціль.

Якщо система (або оператор) спрацювала по дронах, вона могла помилково прийняти цивільний літак за дрон і вдарити по ньому ракетою. Оскільки ракета та її частини ураження не розраховані на великий цивільний літак, то в такому разі шкода буде відповідна – фюзеляж, гідравлічна система,

– йдеться у коментарі.

Аналітики зазначають, що системи "Панцир-С1" були зафіксовані на відео з Грозного, де того ж ранку, коли стався інцидент з пасажирським літаком, відбувалася атака дронів.

Нагадаємо, у ЦПД заявили, що літак Embraer-190 азербайджанської авіакомпанії був збитий російським ЗРК. Там зазначили, що якби Росія закрила повітряний простір над Грозним, жертв можна було б уникнути.