Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову ЦПД Андрія Коваленка. Все сталося через недбалість росіян, які повинні були закрити повітряний простір над Грозним.

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Яка причина падіння літака в Казахстані

Коваленко розповів, що сьогодні, 25 грудня, літак Embraer 190 азербайджанської авіакомпанії, що здійснював рейс із Баку до Грозного, був збитий російським ЗРК.

Росія повинна була закрити повітряний простір над Грозним, але не зробила цього,

– зазначив Коваленко.

Він також ще раз наголосив на тому, що літак отримав пошкодження від росіян і замість того, щоб зробити екстрену посадку в Грозному та врятувати життя цивільних людей, вони направили його до Казахстану.

В Казахстані розбився літак / Фото росЗМІ

Літак могли збити з землі

На відео з уламками літака Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines видно хвостову частину з пошкодженнями на обшивці, які нагадують сліди від ураження.

В хвостовій частині літака видно сліди від ураження: дивіться відео

Основна версія інциденту – зіткнення з птахами. Втім, схоже, це не відповідає дійсності, адже у Чечні, де літак мав здійснити посадку, було збито кілька дронів.

Тому подібні ушкодження характерні для ураження ЗРК, коли підрив ракети відбувається збоку й трохи вище літака.

Пасажир літака Субхонкул Рахімов, який вижив, повідомив, що пілоти тричі намагалися здійснити посадку в Грозному. Він також додав, що під час третьої спроби посадки "щось вибухнуло" і за відчуттями це було не всередині літака, а зовні.