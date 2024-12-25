Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Загалом вижили 29 пасажирів літака.

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Скільки росіян загинуло внаслідок авіакатастрофи в Казахстані

Голова Мінтрансу Казахстану Марат Карабаєв повідомив, що сім громадян Росії загинуло внаслідок катастрофи літака.

За пасажирами: з Азербайджану 37 осіб було на борту, 23 загинули, 14 вижили; з Киргизстану – три людини, всі троє вижили; із Росії – 16 пасажирів, семеро загинули, дев'ять вижили, із Казахстану – шість пасажирів. На жаль, наші співвітчизники загинули. Екіпаж – п'ятеро людей, із них дві людини загинули, троє вижили,

– розповів міністр.

Також в мережі опублікували список тих, хто вижив. В ньому 29 осіб, включно з росіянами. Цікаво, що в ньому вказано, що вижило 10, а не 7 громадян Росії.

Хто вижив внаслідок катастрофи літака / Фото росЗМІ

Що відомо про росіян, які були на борту літака

Серед пасажирів літака Azerbaijan Airlines було 16 громадян Росії, з яких імена 10 вказані у списку тих, хто вижив.

Що відомо про росіян, які були на борту: