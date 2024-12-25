Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Всего выжили 29 пассажиров самолета.
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Сколько россиян погибло в результате авиакатастрофы в Казахстане
Глава Минтранса Казахстана Марат Карабаев сообщил, что семь граждан России погибли в результате катастрофы самолета.
По пассажирам: из Азербайджана 37 человек было на борту, 23 погибли, 14 выжили; из Кыргызстана – три человека, все трое выжили; из России – 16 пассажиров, семеро погибли, девять выжили, из Казахстана – шесть пассажиров. К сожалению, наши соотечественники погибли. Экипаж – пять человек, из них два человека погибли, трое выжили,
– рассказал министр.
Также в сети опубликовали список тех, кто выжил. В нем 29 человек, включая россиян. Интересно, что в нем указано, что выжило 10, а не 7 граждан России.
Кто выжил в результате катастрофы самолета / Фото росСМИ
Что известно о россиянах, которые были на борту самолета
Среди пассажиров самолета Azerbaijan Airlines было 16 граждан России, из которых имена 10 указаны в списке тех, кто выжил.
Что известно о россиянах, которые были на борту:
- 48-летний Субхонкул Рахимов из Екатеринбурга летел в Грозный по делам с пересадкой в Баку. Он выжил и почти не пострадал;
- еще одна жительница Екатеринбурга Нармина Игитова гостила у родственников в Баку и летела в Грозный, чтобы оттуда уехать к дочери в Нальчик. Она считается пропавшей без вести;
- сотрудник российской авиакомпании "Уральские авиалинии" 28-летний Рамин Агаев летел и Баку в Грозный в один из своих выходных дней. По предварительным данным Уральских авиалиний, Агаев выжил, но пока не вышел на связь;
- 45-летняя косметолог Заира Атсаева летела в Грозный из Турции через Баку, рассказал ее родственник. О судьбе женщины ничего неизвестно;
- россиянка Кристина Евстигнеева из Владивостока летела в Баку на рабочую встречу. Она выжила и находится в тяжелом состоянии в отделении нейрохирургии;
- 36-летний Заур Мамедов летел в Грозный с похорон отца. Его брат подтвердил эту информацию, а также рассказал, что Мамедов выжил и находится в больнице.