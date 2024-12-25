Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Всего выжили 29 пассажиров самолета.

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Сколько россиян погибло в результате авиакатастрофы в Казахстане

Глава Минтранса Казахстана Марат Карабаев сообщил, что семь граждан России погибли в результате катастрофы самолета.

По пассажирам: из Азербайджана 37 человек было на борту, 23 погибли, 14 выжили; из Кыргызстана – три человека, все трое выжили; из России – 16 пассажиров, семеро погибли, девять выжили, из Казахстана – шесть пассажиров. К сожалению, наши соотечественники погибли. Экипаж – пять человек, из них два человека погибли, трое выжили,

– рассказал министр.

Также в сети опубликовали список тех, кто выжил. В нем 29 человек, включая россиян. Интересно, что в нем указано, что выжило 10, а не 7 граждан России.

Кто выжил в результате катастрофы самолета / Фото росСМИ

Что известно о россиянах, которые были на борту самолета

Среди пассажиров самолета Azerbaijan Airlines было 16 граждан России, из которых имена 10 указаны в списке тех, кто выжил.

Что известно о россиянах, которые были на борту: