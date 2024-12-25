Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ЦПД Андрея Коваленко. Все произошло из-за халатности россиян, которые должны были закрыть воздушное пространство над Грозным.
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Какова причина падения самолета в Казахстане
Коваленко рассказал, что сегодня, 25 декабря, самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании, совершавший рейс из Баку в Грозный, был сбит российским ЗРК.
Россия должна была закрыть воздушное пространство над Грозным, но не сделала этого,
– отметил Коваленко.
Он также еще раз подчеркнул, что, что самолет получил повреждения от россиян и вместо того, чтобы сделать экстренную посадку в Грозном и спасти жизни гражданских людей, они направили его в Казахстан.
В Казахстане разбился самолет / Фото росСМИ
Самолет могли сбить с земли
На видео с обломками самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines видно хвостовую часть с повреждениями на обшивке, которые напоминают следы от поражения.
В хвостовой части самолета видны следы от поражения: смотрите видео
Основная версия инцидента – столкновение с птицами. Впрочем, похоже, это не соответствует действительности, ведь в Чечне, где самолет должен был совершить посадку, было сбито несколько дронов.
Поэтому подобные повреждения характерны для поражения ЗРК, когда подрыв ракеты происходит сбоку и чуть выше самолета.
Пассажир самолета Субхонкул Рахимов, выживший, сообщил, что пилоты трижды пытались совершить посадку в Грозном. Он также добавил, что во время третьей попытки посадки "что-то взорвалось" и по ощущениям это было не внутри самолета, а снаружи.