Сообщает 24 Канал со ссылкой на Азербайджанские вооруженные силы. Аналитики предположили, что ракета могла ошибочно поразить гражданский самолет, приняв его за дрон.

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Какая российская ПВО могла сбить самолет над Грозным

Азербайджанские аналитики сравнили фотографии повреждений турецкого беспилотника "Аксунгур", который был сбит российским зенитно-ракетным комплексом "Панцирь-С1" в Ираке в августе 2024 года, и отверстия в фюзеляже пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний", разбившегося 25 декабря возле казахстанского города Актау. Судя по опубликованным фото, последствия поражения оказались очень похожими.

Аналитики сравнили следы повреждений / Фото Azerbaijani Armed Forces

Аналитики отметили, что новые ракеты системы ПВО “Панцирь-С1”, предназначенной для борьбы с дронами, не имеют головки самонаведения, а лишь боевую часть, взрывающуюся на пути следования беспилотника, образуя поле обломков, которые накрывают цель.

Если система (или оператор) сработала по дронам, она могла ошибочно принять гражданский самолет за дрон и ударить по нему ракетой. Поскольку ракета и ее части поражения не рассчитаны на большой гражданский самолет, то в таком случае вред будет соответствующий – фюзеляж, гидравлическая система,

– говорится в комментарии.

Аналитики отмечают, что системы "Панцирь-С1" были зафиксированы на видео из Грозного, где в то же утро, когда произошел инцидент с пассажирским самолетом, происходила атака дронов.

Напомним, в ЦПД заявили, что самолет Embraer-190 азербайджанской авиакомпании был сбит российским ЗРК. Там отметили, что если бы Россия закрыла воздушное пространство над Грозным, жертв можно было бы избежать.