Після падіння літака, на його фюзеляжі були помічені дивні сліди, ніби від куль. Експерт з авіації Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що, імовірно, спричинило катастрофу надійного борту Embraer-190.

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Це не птахи

За однією з версій падіння літака були важкі метеоумови поблизу Грозного, в аеропорту якого він не зміг приземлитися через туман. Водночас Embraer-190 було оснащено сучасними системами посадки, які дозволяли це зробити.

Криволап зазначив, що є різні норми посадки в складних метеоумовах, які відрізняються за дальністю і за висотою.

Може бути такий туман, що навіть при всіх автоматичних управліннях пілот має право ухвалити рішення піти з глісади (траєкторія польоту літака, по якій він знижується безпосередньо перед посадкою – 24 Канал) посадки і улетіти у бік,

– пояснив він.

Водночас 25 грудня Грозний атакували безпілотники. В місті пролунали 4 – 5 вибухів, і поблизу бази 2-го спецполку МВС імені Ахмата Кадирова впало кілька дронів. Як повідомила влада Чечні, всі безпілотники були збиті.

Я не виключаю, що було не зрозуміло, що там летить, і Embraer-190 переплутали з аеропрактом А-22 (надлегким літаком українського виробництва – 24 Канал). Вони почали по ньому стріляти, і літак піднявся і полетів в Актау, де є оснащений міжнародний аеропорт,

– пояснив експерт з авіації.

Він нагадав, що о 15:00 ще було невідомо, що на цьому літаку є ушкодження ніби від патронів різного калібру.

Було припущення, що літак впав через пошкодження, яке сталося, тому що нібито у двигуни залетіла зграя птах. І буцімто саме птахи, мабуть, дзьобами завдали ушкодження фюзеляжу літака.

Однак Embraer-190 – це, за словами Криволапа, надійний літак, який в експлуатації з 2004 року, і дуже велика кількість авіакомпаній його використовує. Також всі літаки проходять випробування на "птахостійкість" і двигунів, і кабіни екіпажу.

Після того цієї авіатрощі має зібратися комісія, яка досліджуватиме причини падіння літака. Його могли конструювати і виробляти різні країни, належати він міг – третій, а катастрофа відбулась в четвертій.

"Серед цих країн немає Росії, тому що вона не розробляла і не виготовляла цей літак, їй не належить авіакомпанія, яка його експлуатувала. І коли буде створена така комісія, яку має ініціювати Казахстан, буде цікаво, що про цю авіатрощу буде говорити Росія", – зазначив Костянтин Криволап.

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