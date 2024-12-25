После падения самолета, на его фюзеляже были замечены странные следы, будто бы от пуль. Эксперт по авиации Константин Криволап рассказал 24 Каналу, что, вероятно, стало причиной катастрофы надежного борта Embraer-190.

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Это не птицы

По одной из версий причиной падения самолета были тяжелые метеоусловия вблизи Грозного, в аэропорту которого он не смог приземлиться из-за тумана. В то же время Embraer-190 был оснащен современными системами посадки, которые позволяли это сделать.

Криволап отметил, что есть разные нормы посадки в сложных метеоусловиях, которые отличаются по дальности и по высоте.

Может быть такой туман, что даже при всех автоматических управлениях пилот имеет право принять решение уйти с глиссады (траектория полета самолета, по которой он снижается непосредственно перед посадкой – 24 Канал) посадки и улететь в сторону,

– пояснил он.

В то же время 25 декабря Грозный атаковали беспилотники. В городе прогремели 4 – 5 взрывов, и вблизи базы 2-го спецполка МВД имени Ахмата Кадырова упало несколько дронов. Как сообщили власти Чечни, все беспилотники были сбиты.

Я не исключаю, что было не понятно, что там летит, и Embraer-190 перепутали с аэропрактом А-22 (сверхлегким самолетом украинского производства – 24 Канал). Они начали по нему стрелять, и самолет поднялся и полетел в Актау, где есть оснащенный международный аэропорт,

– объяснил эксперт по авиации.

Он напомнил, что сначала не было неизвестно, что на этом самолете есть повреждения будто от патронов разного калибра.

Было предположение, что самолет упал из-за повреждения, которое произошло, потому что якобы в двигатели залетела стая птиц. И якобы именно птицы, видимо, клювами нанесли повреждения фюзеляжу самолета.

Однако Embraer-190 – надежный самолет, который в эксплуатации с 2004 года, и очень большое количество авиакомпаний его использует. Также все самолеты проходят испытания на "птицеустойчивость" и двигателей, и кабины экипажа,

– подчеркнул Криволап.

После того этой авиакатастрофы должна собраться комиссия, которая будет исследовать причины падения самолета. Его могли конструировать и производить разные страны, принадлежать он мог – третьей, а катастрофа произошла в четвертой.

"Среди этих стран нет России, потому что она не разрабатывала и не производила этот самолет, ей не принадлежит авиакомпания, которая его эксплуатировала. И когда будет создана такая комиссия, которую должен инициировать Казахстан, будет интересно, что об этой авиакатастрофе будет говорить Россия", – отметил Константин Криволап.

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