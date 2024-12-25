Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Мощные взрывы в Грозном
В столице Чечни 25 декабря прогремела серия мощных взрывов. Местные телеграм-каналы публикуют видео с неизвестными беспилотниками.
Как пишут в сети, в Грозном прозвучало по меньшей мере 4 – 5 взрывов. Неспокойно снова было в районе базы 2-го спецполка МВД имени Ахмата Кадырова.
Интересно. Ночью 12 декабря в Грозном также раздавались взрывы в районе 2-го спецполка МВД. Тогда сообщалось о повреждении казарм и пожаре. Через несколько дней, 15 декабря, в Грозном раздавались взрывы вблизи базы ОМОНа в районе Ипподромный.
В сети сообщают, что несколько дронов упали вблизи района базирования 2-го спецполка МВД.
Дрон в Грозном: смотрите видео
Взрывы раздавались и в Ингушетии (республики, которая расположена поблизости с Чечней). Местные телеграм-каналы опубликовали кадры с обломками БПЛА. Как утверждают пропагандисты, дрон взорвался в воздухе и упал вблизи города Малгобек.
Традиционно пропагандисты утверждают, что жертв и пострадавших нет. Также не сообщалось о разрушении или повреждении инфраструктуры.
Обломки дрона в Ингушетии: смотрите видео
На Курщине поразили пункт управления
Взрывы раздавались в Курской области. Неспокойно было в городе Льгов. Пропагандисты заявили, что город оказался под ударом и есть разрушения инфраструктуры. Оккупанты традиционно пытались скрыть последствия атаки и утверждали, что удар был по Льговскому сахарному комбинату, однако это не соответствует действительности.
Как сообщили в СтратКоме ВСУ, Силы обороны нанесли удар по пункту управления 810-й отдельной бригады морской пехоты России. Враг базировался в заброшенном здании.
Льгов в Курской области после атаки: смотрите видео
Разрушения в Льгове на Курщине: смотрите видео
В то же время местные власти Курщины также сообщают о поврежденных ТЭЦ и газопроводе, 4 погибших и 5 раненых.
После атаки повреждена ЛЭП
Тревожно было также и в Воронежской области. Как сообщают росСМИ, повреждены линии электропередачи, несколько частных домов и сооружений.
О пострадавших среди россиян не сообщалось.
В то же время российское минобороны традиционно отчитывается о "сбитых целях". 25 декабря оккупанты "насчитали" аж 59 сбитых БПЛА:
- 26 дронов якобы ликвидировали над Белгородской областью,
- 23 – над Воронежской областью,
- по 3 БПЛА над Курской, Брянской и Тамбовской областями,
- 1 дрон – над Азовским морем.