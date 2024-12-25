Пока Россия массированно обстреливала Украину ракетами, у нее "дома" произошла чрезвычайная ситуация. В городе в Северной Осетии около 08:30 по местному времени (07:30 по Киеву) прогремел сильный взрыв, передает 24 Канал.

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Что известно о взрыве в ТЦ

Взрыв прогремел на верхнем этаже торгового центра "Алания Мол". На месте происшествия возник пожар площадью 900 квадратных метров. Сообщается о десятках пострадавших. Ранения получили также люди, которые находились на улице неподалеку от здания ТЦ. Также российские паблики пишут о по меньшей мере одном погибшем. Отмечается, что это уборщица.

В сети указывают, что предварительная причина происшествия – взрыв бытового газа на четвертом этаже ТЦ.

На место инцидента выехал глава Северной Осетии.

Кадры с места взрыва в "Алания Мол": смотрите видео

Также паблики говорят о новом взрыве в городе. БПЛА пытается ударить в телебашню во Владикавказе, что на улице Осетинская Горка.