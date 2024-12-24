Военный аэродром Миллерово служит базой для фронтовой авиации, выполняющей задачи поддержки российской пехоты на фронте. Где он расположен на карте – показывает 24 Канал.

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Аэродром Миллерово атаковали беспилотники

В районе аэродрома Миллерово прозвучало не менее 9 взрывов. Впоследствии в сети также появились кадры, на которых можно услышать попытки российской ПВО сбить беспилотники.

Стоит отметить, что исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь все же признал атаку на регион. По его словам, в Миллеровском и Тарасовском районах якобы было уничтожено 8 БпЛА. Впоследствии он написал о еще 4 "сбитых" дронах.

На аэродроме Миллерово, который атаковали дроны, базируется 31-й истребительный авиационный полк, входящий в состав 1-й смешанной авиационной дивизии Воздушно-космических сил России.

Важно! Дэвид Экс в материале для Forbes отметил, что на последних спутниковых снимках авиабазы можно было увидеть десятки Су-25 и Су-30. Однако уже к осени на аэродроме Миллерово осталось лишь несколько Су-25.

Где расположен аэродром Миллерово: смотрите на карте