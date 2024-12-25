Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Потужні вибухи у Грозному

У столиці Чечні 25 грудня прогриміла серія потужних вибухів. Місцеві телеграм-канали публікують відео з невідомими безпілотниками.

Як пишуть у мережі, у Грозному пролунало щонайменше 4 – 5 вибухів. Неспокійно знову було в районі бази 2-го спецполку МВС імені Ахмата Кадирова.

Цікаво. Уночі 12 грудня у Грозному також лунали вибухи в районі 2-го спецполку МВС. Тоді повідомлялося про пошкодження казарм та пожежу. За кілька днів, 15 грудня, у Грозному лунали вибухи поблизу бази ОМОНу в районі Іподромний.

У мережі повідомляють, що кілька дронів впали поблизу району базування 2-го спецполку МВС.

Дрон у Грозному: дивіться відео

Вибухи лунали й і Інгушетії (республіки, яка розташована поблизу з Чечнею). Місцеві телеграм-канали опублікували кадри з уламками БпЛА. Як стверджують пропагандисти, дрон вибухнув у повітрі й упав поблизу міста Малгобек.

Традиційно пропагандисти стверджують, що жертв та постраждалих немає. Також не повідомлялося про руйнування чи пошкодження інфраструктури.

Уламки дрона в Інгушетії: дивіться відео

На Курщині уразили пункт управління

Вибухи лунали у на Курщині. Неспокійно було у місті Льгов. Пропагандисти заявили, що місто опинилося під ударом і є руйнування інфраструктури. Окупанти традиційно намагалися приховати наслідки атаки й стверджували, що удар був по Льговському цукровому комбінату, однак це не відповідає дійсності.

Як повідомили у СтратКомі ЗСУ, Сили оборони завдали удару по пункту управління 810-ї окремої бригади морської піхоти Росії. Ворог базувався у покинутій будівлі.

Льгов на Курщині після атаки: дивіться відео

Руйнування у Льгові на Курщині: дивіться відео

Водночас місцева влада Курщини також повідомляє пошкоджені ТЕЦ і газопровід, 4 загиблих і 5 поранених.

Після атаки пошкоджено ЛЕП

Тривожно було також і у Воронезькій області. Як повідомляють росЗМІ, пошкоджено лінії електропередачі, кілька приватних будинків та споруд.

Про постраждалих серед росіян не повідомлялося.

Водночас російське міноборони традиційно звітує про "збиті цілі". 25 грудня окупанти "нарахували" аж 59 збитих БпЛА: