Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Казахстан та APA. Літак Embraer 190, за попередніми даними, збила російська ракета.
До теми Майже 40 загиблих, літак міг збити ЗРК росіян: головне про авіакатастрофу в Казахстані 25 грудня
Казахська авіакомпанія призупиняє польоти до міст Росії
У авіакомпанії Qazaq Air зазначили, що змушені тимчасово призупинити виконання авіарейсів маршрутом Астана – Єкатеринбург у період з 28 грудня поточного року по 27 січня 2025 року.
Пресслужба компанії зазначила, що це рішення ухвалили для "безпеки пасажирів і членів екіпажу за підсумками оцінки ризиків польотів до Росії, що постійно проводяться".
У Qazaq Air заявили, що продовжить виконання рейсів до Омська і Новосибірська, які "продовжують відповідати критеріям оцінки ризиків Qazaq Air", а відновлення авіарейсів до Єкатеринбурга буде можливим за підсумками повторної оцінки ризиків.
Азербайджан також скасував рейси до низки регіонів Росії
В AZAL повідомили журналістам, що на підставі рішення Азербайджанського державного агентства цивільної авіації з 28 грудня 2024 року до завершення остаточного розслідування авіакатастрофи з літаком Embraer 190 компанія призупиняє рейси з Баку Росії.
Мовиться про польоти в аеропорти таких населених пунктів як:
- Мінеральні Води;
- Сочі;
- Волгоград
- Уфа
- Самара.
До цього 25 грудня AZAL ухвалив рішення про призупинення польотів із Баку до Грозного та Махачкали.
У зв'язку з ситуацією пасажири, які мають квиток за цими напрямами, мають право на повне повернення коштів або безкоштовну заміну квитків.
До слова, на тлі авіакатастрофи з азербайджанським літаком під Актау, який могла збити російська ракета, припинила польоти до Росії й ізраїльська авіакомпанія El Al. Рейси між Тель-Авівом і Москвою не будуть виконувати протягом найближчого тижня.