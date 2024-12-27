Самолет, потерпевший катастрофу, принадлежал компании "Азербайджанские авиалинии". Там уже заявили, что падение судна обусловило влияние физическое или техническое воздействие извне, передает 24 Канал со ссылкой на APA.

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"Красноречивые" обломки самолета

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев также отметил, что обломки самолета и свидетельские показания дают основания говорить, что авиалайнер испытал вмешательство извне.

По словам министра, президент Алиев отправил в Актау специальную комиссию. Члены комиссии осмотрели место происшествия и встретились с пострадавшими в аварии.

Набиев подчеркнул, что и пассажиры, и бортпроводники рассказывают, что слышали взрыв, когда находились над Грозным. Один из бортпроводников был ранен в руку. Также из социальных сетей и видеокадров, распространенных в СМИ, видно, что еще одна женщина получила ранения руки и ноги.

Кроме того, на крыле самолета были видны пробоины. Внутри самолета и фюзеляжа имеются повреждения от различных режущих инструментов. Пострадавшие граждане России тоже говорят, что слышали три взрыва, когда самолет находился над Грозным.

По их словам, взрывы произошли снаружи, а затем что-то коснулось самолета.

Напомним, что в России сначала выдвигали версию, что самолет самолет столкнулся с птицами, из-за чего пригласил вынужденную посадку в Актау. Впрочем, эта версия не кажется убедительной Баку.

Также Набиев прокомментировал версию, выдвинутую казахскими чиновниками. Те говорят о взрыве кислородного баллона в самолете, ссылаясь на находившегося в Ростове диспетчера.

"Мы считаем, что прежде всего необходимо проверить достоверность этой информации. Это информация, предоставленная заинтересованной стороной. В связи с опровергающими это фактами хочу подчеркнуть, что звуки взрыва были слышны со стороны", – отметил министр.

К слову, украинская разведка уверена, что самолет был сбит российской ракетой из ЗРК.