Літак, який зазнав катастрофи, належав компанії "Азербайджанські авіалінії". Там вже заявили, що падіння судна зумовив фізичний або технічний вплив ззовні, передає 24 Канал із посиланням на APA.

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"Красномовні" уламки літака

Міністр цифрового розвитку та транспорту Азербайджану Рашад Набієв теж зазначив, що уламки літака і покази свідків дають підстави говорити, що авіалайнер зазнав втручання ззовні.

За словами міністра, президент Алієв відправив до Актау спеціальну комісію. Члени комісії оглянули місце події та зустрілися з постраждалими в аварії.

Набієв наголосив, що і пасажири, і бортпровідники розповідають, що чули вибух, коли перебували над Грозним. Одного з бортпровідників було поранено в руку. Також із соціальних мереж та відеокадрів, поширених ЗМІ, видно, що ще одна жінка отримала поранення руки та ноги.

Крім того, на крилі літака було видно пробоїни. Усередині літака та на фюзеляжі є пошкодження від різних ріжучих інструментів. Постраждалі громдяни Росії теж кажуть, що чули три вибухи, коли літак перебував над Грозним.

За їхніми словами, вибухи сталися зовні, а потім щось торкнулося літака.

Нагадаємо, що у Росії спершу висували версію, що, буцімто, літак зіткнувся із птахами, через що запросив вимушену посадку в Актау. Втім, ця версія не видається переконливою Баку.

Також Набієв прокоментував версію, яку висунули казахські чиновники. Ті кажуть про вибух кисневого балона в літаку, посилаючись на диспетчера, який перебував у Ростові.

"Ми вважаємо, що насамперед необхідно перевірити достовірність цієї інформації. Це інформація, надана зацікавленою стороною. У зв'язку з фактами, які спростовують це, хочу наголосити, що звуки вибуху були чутні з боку", – зазначив міністр.

До слова, українська розвідка переконана, що літак був збитий російською ракетою зі ЗРК.