Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС України. За попередніми даними, літак могла збити російська ракета.

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Що сказав глава МЗС про авіакатастрофу з Embraer 190

Андрій Сибіга наголосив, що катастрофа з літаком "Азербайджанських авіаліній" є жахливою. Він також від імені українців висловив співчуття Азербайджану.

Показово, що російські ЗМІ одразу почали брехати про причини катастрофи, а також те, що Росія змусила пошкоджений літак летіти через море. Швидше за все, це була спроба приховати кінці в воду, знищити докази свого злочину,

– сказав міністр.

Він також підкреслив, що чим більше з'являється фото та відео з салону літака та після його падіння, тим більше доказів саме про пошкодження повітряного судна від російської зенітної системи.

"Закликаємо до справедливого та неупередженого розслідування, щоб забезпечити притягнення винних до відповідальності. Маємо не дати Росії брехати, уникати відповідальності чи перекладати провину", – зазначив глава МЗС.

До слова, начальник ГУР МО Кирило Буданов раніше підтверджував, що, за наявними даними в української розвідки, літак Embraer 190 дійсно був збитий російською ракетою із ЗРК "Панцир-С1". Цю версію також підтвердують і в США.