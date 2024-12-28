Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение президента Украины за 28 декабря. Во время этой авиакатастрофы погибли по меньшей мере 38 человек.

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Что сказал Зеленский об авиакатастрофе под Актау

Украинский лидер отметил, что не сомневается, что можно установить полную правду о катастрофе самолета "Азербайджанских авиалиний", а также, что России не удастся ничего скрыть.

Сейчас уже привлечены партнеры, которым может доверять прежде всего Азербайджан. Украина предоставит всю помощь, которая необходима. И мы призываем поддерживать Азербайджан в этой ситуации,

– сказал Зеленский.

Президент также призвал каждую страну давить на Россию, чтобы прекратилась ложь об этой катастрофе, подобно тому, что было и о сбитом над Донецкой областью боинге рейса MH-17.

"В разговоре с президентом Алиевым мы отметили героизм экипажа, который вытащил самолет на территорию Казахстана и который спас 29 человек. Но, к сожалению, много погибших, и за все это должна быть ответственность – ответственность именно тех, кто ударил по самолету и кто все это в России допустил: что самолет стал мишенью", – отметил глава государства.

Кроме того, он отметил, что заслушал доклад разведки, что произошло с падением самолета Embraer и имеющихся у нас данных. Зеленский поручил передать все эти факты партнерам.

К слову, президент Украины также обсудил авиакатастрофу с самолетом Embraer с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Зеленский отметил, что на опубликованных фото и видео четко видно повреждения фюзеляжа самолета, которые очень напоминают удар ракетой ПВО.