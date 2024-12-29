Літак, що розбився в Актау, отримав пошкодження "внаслідок обстрілу з землі", заявив Алієв.

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За словами президента Азербайджану, остаточна версія стане відома після відкриття чорних скриньок. Але й початкові версії досить обґрунтовані та спираються на факти.

"А факти полягають у тому, що азербайджанський цивільний літак отримав пошкодження ззовні на території Росії, поблизу міста Грозний, і практично втратив керування. Ми також знаємо, що наш літак був приведений у некерований стан засобами радіоелектронної боротьби. Це перше пошкодження, завдане літаку" , – сказав він в інтерв'ю Азербайджанському телебаченню.

"Російські офіційні структури висунули версії про вибух якогось газового балона. Це відкрито показувало, що російська сторона хоче зам'яти питання", – додав Алієв.