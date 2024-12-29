У міжнародному аеропорту Муан у Південній Кореї розбився літак Jeju Air. Усе, що відомо про цю трагедію, – читайте в тексті 24 Каналу.

Дивіться також Кадиров втягнув Росію у скандал: там продовжують генерувати версії катастрофи у Казахстані

Загинуло понад 100 людей

Рейс летів зі Бангкоку, столиці Таїланду. Літак вилетів за межі злітно-посадкової смуги та зазнав аварії. ЗМІ Південної Кореї пишуть, що він врізався в огорожі під час посадки.

Момент катастрофи: дивіться відео

На борту перебувало 175 пасажирів та 6 членів екіпажу. Відомо, що вижити вдалося всього 2 людям, які перебували в хвостовій частині літака. За попередніми даними, на борту було двоє громадян Таїланду, решта пасажирів – громадяни Південної Кореї.

Підтвердили смерть 122 людей. Триває пошукова операція.

Ця авіатроща стала найбільшою за кількістю жертв за участю південнокорейської авіакомпанії за майже три десятиліття.

Чому сталась аварія

Припускають, що причиною авіакатастрофи стала несправність шасі. ЗМІ пишуть, що літак двічі намагався здійснити посадку в аеропорту. Перша спроба була невдалою, і літак пішов на аварійну посадку. На жаль, швидкість знизити не вдалося, і авіалайнер зазнав аварії.

У мережі додають, що один із пасажирів перед катастрофою написав повідомлення своїм близьким та розповів, що у крило літака врізався птах.

У Південній Кореї скликають екстрену нараду

У Офісі президента Південної Кореї заявили, що скликали екстрену нараду 29 грудня для обговорення наслідків смертельної авіакатастрофи в південно-західному окрузі Муан.

Обговорювали оновлення інформації щодо інциденту та заходи з відновлення. Додаткові зустрічі можуть провести після розвитку ситуації.

Посол США висловив співчуття

Посол США в Південній Кореї Філіп Голдберг висловив співчуття жертвам авіакатастрофи.

Я був розбитий серцем, коли почув про трагедію в аеропорту Муан сьогодні вранці,

– сказав посол.

Він зазначив, що його думки перебувають із народом Кореї.

Реакція Зеленського

Президент України також відреагував на трагедію у Південній Кореї.

Кожне втрачене життя – це невимірна трагедія,

– наголосив Зеленський.

Також президент від імені українського народу та від себе особисто висловив щирі співчуття родинам загиблих, народу Кореї та виконувачу обов’язків президента Чхве Санг Моку.