Влада Росії генерує версії щодо катастрофи 25 грудня із літаком Embraer-190 авіакомпанії AZAL, який прямував із Баку до Грозного. Про це пише 24 Канал із посиланням на ЦПД.

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Росія хоче приховати причетність

Аеропорт Грозного не прийняв рейс з Баку через нібито "сильний туман", проте відомо, що в цей час на Північному Кавказі запроваджували план режим закритого неба через атаку БпЛА.

Про те, що літак збила саме російська протиповітряна оборона, відверто заговорили російські блогери. Першим на це натякнув профільний канал Fighterbomber.

Фактично, Кадиров втягнув Росію у черговий міжнародний скандал, який вона знову хоче приховати. Так само як намагалась це зробити з малайзійським Boeing в Україні,

– написали в ЦПД.

Причини авіакатастрофи будуть розслідувати.