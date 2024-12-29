Самолет, разбившийся в Актау, получил повреждения "в результате обстрела с земли", заявил Алиев.

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По словам президента Азербайджана, окончательная версия станет известна после открытия черных ящиков. Но и начальные версии достаточно обоснованы и опираются на факты.

"А факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, вблизи города Грозный, и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, нанесенное самолету" , – сказал он в интервью Азербайджанскому телевидению.