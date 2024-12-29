Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью азербайджанского президента местному телевидению.

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Алиев жестко проехался по Кремлю по авиакатастрофе в Казахстане

Президент Азербайджана раскритиковал версию России относительно авиакатастрофы в Казахстане. Он заявил, что российские официальные структуры выдвинули версии о взрыве какого-то газового баллона. Однако такую позицию Алиев считает попыткой "замять вопрос".

Это открыто показывало, что российская сторона хочет замять вопрос, и это конечно никому не делает чести,

– заявил Алиев.

Вместе с тем он добавил, что самолет, вероятно, сбили не намеренно. Впрочем, Алиев считает, что Россия могла бы признать свою вину и своевременно извиниться перед Азербайджаном, который считается "дружественной страной."

"К сожалению, первые три дня мы не слышали от России ничего, кроме бредовых версий", – подытожил Алиев.

Алиев резюмировал, что Баку требует от Москвы "признания вины, наказания виновных и выплаты компенсаций".

К слову, Алиев также заявил, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, вблизи города Грозный, и практически потерял управление. Президент Азербайджана отметил, что борт был поврежден в результате обстрела с земли.