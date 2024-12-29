Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю азербайджанського президента місцевому телебаченню.

До теми Падіння літака у Казахстані: Азербайджан незадоволений "вибаченнями" Путіна

Алієв жорстко проїхався по Кремлю щодо авіакатастрофи у Казахстані

Президент Азербайджану розкритикував версію Росії щодо авіакатастрофи у Казахстані. Він заявив, що російські офіційні структури висунули версії про вибух якогось газового балона. Однак таку позицію Алієв вважає спробою "зам'яти питання".

Це відкрито показувало, що російська сторона хоче зам'яти питання, і це звичайно нікому не робить честі,

– заявив Алієв.

Разом з тим він додав, що літак, ймовірно, збили не навмисно. Втім, Алієв вважає, що Росія могла б визнати свою провину та своєчасно вибачитися перед Азербайджаном, який вважається "дружньою країною."

"На жаль, перші три дні ми не чули від Росії нічого, окрім дурних версій", – підсумував Алієв.