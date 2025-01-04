Президент Азербайджана потребовал от Кремля извинений, компенсаций и наказания виновных в вероятном сбитии самолета вблизи Грозного. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу, что Путин пытается избежать того, что хочет от него Алиев.

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Алиев хочет крови

Яковенко отметил, что глава Кремля три раза звонил президенту Азербайджана, потому что хочет не публично загладить этот конфликт.

Алиев хочет крови – не лично Рамзана Кадырова, но людей, приближенных к нему,

– заметил он.

Потому что среди виновных в трагедии, по словам журналиста, очевидно, это диспетчер – бывший футболист и любимец Кадырова, которого тот устроил на хорошую должность. Но этот человек не умеет ничего другого как бить по мячу, поэтому он не предупредил пилотов, что происходит операция "Ковёр" и что аэропорт в Грозном закрыт. Тем самым он создал ситуацию, повлекшую катастрофу.

Также, по мнению Яковенко, виноват расчет ПВО, который перепутал пассажирский лайнер с дроном. По всем параметрам это не сравнимые объекты, и то, что они перепутали их, свидетельствует о профнепригодности этого расчета противовоздушной обороны.

Кроме того, "отличился" племянник главы Чечни, который является председателем совета безопасности республики, и которого Кадыров "умудрился" наградить как раз за "операцию по сбиванию самолета".

Есть определенное количество очевидных виновников, крови которых Алиев будет требовать от Путина. А для него такое унижение Кадырова – очень нежелательно. Трудно спрогнозировать действия главы Кремля, но он, вероятно, сумеет вывернуться из этой ситуации,

– подчеркнул он.

Путин, возможно, попытается залить этот конфликт деньгами. Также он может, по мнению оппозиционера, рассказать, что якобы "украинские дроны" создали ситуацию, которая привела к стрельбе и попаданию в пассажирский самолет. Кроме того, он может сказать, что кого-то наказали, кого назначат виновными. А реальные виновники наверняка избегут ответственности.

Захочет ли Алиев дальше унижать главу Кремля или удовлетворится очередной его имитацией, не известно. Однако такого унижения Путин не испытывал никогда,

– отметил Игорь Яковенко.

Напомним, что ведущий канала “Ходорковский Live” Сергей Асланян оценил действия Алиева. По его словам, президент Азербайджана как дипломат поставил капкан Путину. Тот знает, что якобы "за него весь мир", но выяснилось, что это не так. Алиев, по мнению Асланяна, "прекрасно поставил шах, а сейчас ставит мат" Путину, ион будет вынужден заплатить за этот инцидент.