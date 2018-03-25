Пожежа в торговому центрі Росії: кількість жертв зросла, 17 людей зникли безвісти

Під час пожежі 25 березня в торгово-розважальному центрі "Зимова вишня" в російському місті Кемерово зникли 17 людей.

Про це повідомляє "РИА Новости" із посиланням на джерело в екстрених службах регіону.

Зазначимо, раніше стало відомо про загибель 4 дітей і жінки. Їх тіла виявили в ігровій кімнаті торгового центрі, вони загинули від отруєння продуктами горіння. Всього рятувальники евакуювали понад 100 людей.

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"Медуза" з посиланням на Слідчий комітет Росії повідомляє, що кількість жертв пожежі зросла до 5. Мовиться про трьох жінок, чоловіка та дитину. При цьому ТАСС повідомляє про трьох загиблих дітей.

Всього по медичну допомогу звернулися 32 постраждалих, з яких 30 госпіталізовано.

За інформацією МНС, джерело загорання розміщене на верхньому поверсі. Там розташовані кілька кінозалів і дитячі ігрові майданчики з атракціонами та контактний зоопарк. Площа пожежі досягла 1500 квадратних метрів, її вдалося частково локалізувати. У деяких приміщеннях обвалилися перекриття.

До гасіння загоряння залучено понад 230 осіб і 50 одиниць техніки. На місці перебуває мобільна лабораторія для виміру концентрації шкідливих речовин у повітрі. Рух біля торгового центру перекрито. Працює гаряча лінія.

Дивіться відео з місця пожежі в Кемерово