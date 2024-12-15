Военный обозреватель и OSINT-аналитик Виталий Кононученко рассказал 24 Каналу, что его источники сообщали о значительных потерях северокорейцев на Курском направлении еще раньше. Массовые штурмы военных КНДР начались, по его словам, утром 14 декабря 2024 года и продолжались весь день.

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Наступление северокорейских войск

Виталий Кононученко отметил, что штурмовые действия северокорейских военных на Курском направлении продолжаются и 15 декабря.

Говорится о направлении южнее Суджи и вблизи села Малая Локня. Это один из населенных пунктов, которые мы (ВСУ – 24 Канал) контролируем в этом выступлении в Курской области,

– подчеркнул он.

https://www.google.com/maps/place/Суджа,+Курська+область,+Росія/@51.1918788,35.2279034,12.64z/data=!4m6!3m5!1s0x4129278e80517cbd:0x8ce47233785ab71e!8m2!3d51.1912966!4d35.2705168!16zL20vMGR4dmNs?hl=uk&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MTIxMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

Северокорейские военные имеют очень серьезные потери. OSINT-аналитик отметил, что видео, которые появляются в соцсетях с погибшими солдатами КНДР, однозначно, не передают всех масштабов, ведь погибших на Курском направлении в разы больше.

Мы (украинские военные – 24 Канал) очень удачно применяли кассетные боеприпасы и минирование, ведь северокорейцы массово прут полями без четкой тактики. Пока неизвестно, как именно россияне будут применять их на фронте дальше,

– сказал Виталий Кононученко.

Он предположил, что в будущем противник, вероятно, будет интегрировать войска Северной Кореи в свои подразделения, чтобы использовать их "более экономно", однако сейчас все совсем не так.

К слову, украинская разведка сообщает, что солдаты КНДР привлечены к боевым действиям на российско-украинском фронте в Курской области, они уже понесли первые потери из-за ударов украинских FPV-дронов. В ГУР также отметили, что взаимодействие между северокорейскими и российскими военными затруднено из-за языкового барьера, что приводит к "дружественному огню" между ними.