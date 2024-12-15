Військовий оглядач та OSINT-аналітик Віталій Кононученко розповів 24 Каналу, що його джерела повідомляли про значні втрати північнокорейців на Курському напрямку ще раніше. Масові штурми військових КНДР розпочалися, за його словами, зранку 14 грудня 2024 року та тривали весь день.

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Наступ північнокорейських військ

Віталій Кононученко зауважив, що штурмові дії північнокорейських військових на Курському напрямку продовжуються і 15 грудня.

Мовиться про напрямок південніше Суджі та поблизу села Мала Локня. Це один із населених пунктів, які ми (ЗСУ – 24 Канал) контролюємо у цьому виступі в Курській області,

– підкреслив він.

https://www.google.com/maps/place/Суджа,+Курська+область,+Росія/@51.1918788,35.2279034,12.64z/data=!4m6!3m5!1s0x4129278e80517cbd:0x8ce47233785ab71e!8m2!3d51.1912966!4d35.2705168!16zL20vMGR4dmNs?hl=uk&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MTIxMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

Північнокорейські військові мають дуже серйозні втрати. OSINT-аналітик зазначив, що відео, які з'являються у соцмережах із загиблими солдатами КНДР, однозначно, не передають всіх масштабів, адже загиблих на Курському напрямку в рази більше.

Ми (українські військові – 24 Канал) дуже вдало застосовували касетні боєприпаси і мінування, адже північнокорейці масово пруть полями без чіткої тактики. Поки невідомо, як саме росіяни застосовуватимуть їх на фронті далі,

– сказав Віталій Кононученко.

Він припустив, що у майбутньому противник, ймовірно, буде інтегрувати війська Північної Кореї у свої підрозділи, щоб використовувати їх "більш економно", однак зараз все зовсім не так.

До слова, українська розвідка повідомляє, що солдати КНДР залучені до бойових дій на російсько-українському фронті в Курській області, вони вже зазнали перших втрат через удари українських FPV-дронів. У ГУР також зазначили, що взаємодія між північнокорейськими та російськими військовими ускладнена через мовний бар'єр, що призводить до "дружнього вогню" між ними.