В торговом центре в Кемерово снова вспыхнул пожар

Спасатели и пожарные снова тушат огонь в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, где накануне произошел пожар.

Как передает "РИА Новости", из вентиляционных шахт в крыше здания снова идет густой черный дым.

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Напомним, что пожар в российском городе Кемерово вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработали ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку.



По обновленным данным погибли 64 человека. Еще десятки находятся в больницах, большинство из них – из-за отравления угарным газом.