У торговому центрі у Кемерово знову спалахнула пожежа

Рятувальники і пожежники знову гасять вогонь в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерово, де напередодні сталася пожежа.

Як передає "РИА Новости", з вентиляційних шахт у даху будівлі знову йде густий чорний дим.

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Нагадаємо, що пожежа у російському місті Кемерово спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку.



За оновленими даним загинуло 64 особи. Ще десятки перебувають у лікарнях, більшість з них – через отруєння чадним газом.