Пожар в торговом центре в Кемерово: почему не сработала пожарная сигнализация

В Следственном комитете России заявили, что сотрудник частной охранной фирмы при получении сигнала о пожаре в торговом центре в Кемерово отключил систему оповещения.

Кроме того, серьезные нарушения были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы. Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях.

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Также задержаны и допрошены четверо подозреваемых, в их числе технический директор компании-владельца здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, которая занималась обслуживанием пожарной сигнализации. Решается вопрос о задержании пятого подозреваемого – охранника, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

Напомним, что пожар в российском городе Кемерово вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработали ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку.



По предварительным данным, количество жертв пожара достигло 64 человек.