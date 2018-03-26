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ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Пожежа в торговому центрі в Кемерово: чому не спрацювала пожежна сигналізація

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Пожежа у торговому центрі в Кемерово
Пожежа у торговому центрі в Кемерово / РИА Новости

У Слідчому комітеті Росії заявили, що співробітник приватної охоронної фірми при отриманні сигналу про пожежу у торговому центрі у Кемерово відключив систему оповіщення.

Окрім того, серйозні порушення були допущені як при введенні торгового центру в експлуатацію, так і в процесі його роботи. Пожежні виходи в ТЦ були заблоковані. Слідство перевіряє інформацію і про інші порушення.

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Також затримані і допитані четверо підозрюваних, в їх числі технічний директор компанії-власника будівлі, орендар приміщення, в якому імовірно знаходився епіцентр загоряння, співробітник і керівник організації, що займалася обслуговуванням пожежної сигналізації. Вирішується питання про затримання п’ятого підозрюваного - охоронця, який при отриманні сигналу про пожежу відключив систему оповіщення.

Нагадаємо, що пожежа у російському місті Кемерово спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку.

За попередніми даними, кількість жертв пожежі сягла 64 осіб.

Теги: Пожежа в Кемерово Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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