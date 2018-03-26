Во время пожара в Кемерово погибли 9 детей, судьба еще 41 – неизвестна

В пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово погибли 9 детей, еще 41 ребенка считают пропавшим без вести.

Информацию об этом подтвердила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова, сообщает ВВС.

"В современных торговых центрах создаются детские площадки и клубы, где стало популярным проводить время или праздновать детские дни рождения. Это требует повышенных мер безопасности. Причину происшествия установит расследование, которое сейчас МЧС и СК России", – сказала Кузнецова.

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Заместитель главы МЧС России Владлен Аксенов отметил, что в результате пожара пострадали 84 человек, 37 из которых погибли.

Аксенов добавил, что пропавшими без вести считают 64 человека.

Напомним, 25 марта в российском городе Кемерово вспыхнул масштабный пожар в местном торговом центре "Зимняя вишня". По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения.



Через густой черный дым некоторые из посетителей оказался отрезанным от аварийных выходов. Некоторые из них в отчаянии выпрыгивали из окон.