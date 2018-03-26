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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО RYANAIR ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Під час пожежі в Кемерово загинули 9 дітей, доля ще 41 – невідома

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Пожежа в Кемерово
Пожежа в Кемерово

У пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в російському Кемерово загинули 9 дітей, ще 41 дитину вважають зниклою безвісти.

Інформацію про це підтвердила уповноважений з прав дитини в Росії Анна Кузнецова, повідомляє ВВС.

"У сучасних торгових центрах створюються дитячі майданчики і клуби, де стало популярним проводити дозвілля або святкувати дитячі дні народження. Це вимагає підвищених заходів безпеки. Причину події встановить розслідування, яке зараз МНС і СК Росії", – сказала Кузнєцова.

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Заступник голови МНС Росії Владлен Аксьонов зазначив, що внаслідок пожежі постраждали 84 осіб, 37 з яких загинули.

Аксьонов додав, що зниклими без вісти вважають 64 людини.

Нагадаємо, 25 березня у російському місті Кемерово спалахнула масштабна пожежа у місцевому торговому центрі "Зимова вишня". За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення.

Через густий чорний дим дехто з відвідувачів опинився відрізаним від аварійних виходів. Деякі з них у відчаї вистрибували з вікон.

Теги: Пожежа в Кемерово Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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