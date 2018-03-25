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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО RYANAIR ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Страшна пожежа у Кемерово: трагедія в торговому центрі "Зимова вишня" у фото

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25 березня у російському місті Кемерово спалахнула масштабна пожежа у місцевому торговому центрі "Зимова вишня".

Інформація про пожежу надійшла рятувальникам приблизно о 16:00 за місцевим часом (12:00 за київським).

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За попередньою версією, загорання сталось через те, що в батутному басейні у дитячій кімнаті хтось підпалив поролоновий наповнювач.

Очевидці розповідають, що не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. Люди в паніці вибігали з будівлі.

Через густий чорний дим дехто з відвідувачів опинився відрізаним від аварійних виходів. Деякі з них у відчаї вистрибували з вікон.

Спершу повідомлялось про 4 загиблих, згодом кількість жертв зросла до 7. Ввечері 25 березня стало відомо, що кількість загиблих зросла до 40 осіб. 43 людини госпіталізовано

У регіональному МНС звітують, що після майже 12 годин пожежу таки вдалось ліквідувати, пише "Интерфакс".

Понад півтисячі рятувальників продовжують вести роботи з ліквідації наслідків пожежі, йде проливання будівлі.

Загалом у ліквідації пожежі задіяно 104 одиниці техніки.

Теги: Новини Росії Пожежа в Кемерово Жертви Пожежа Новини України Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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