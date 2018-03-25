Страшный пожар в Кемерово: трагедия в торговом центре "Зимняя вишня" в фото

25 марта в российском городе Кемерово вспыхнул масштабный пожар в местном торговом центре "Зимняя вишня".

Информация о пожаре поступила спасателям около 16:00 по местному времени (12:00 по киевскому).

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По предварительной версии, возгорание произошло из-за того, что в батутном бассейне в детской комнате кто-то поджег поролоновый наполнитель.

Очевидцы рассказывают, что не сработала ни сигнализация, ни система оповещения. Люди в панике выбегали из здания.

Из-за густого черного дыма некоторые из посетителей оказались отрезанными от аварийных выходов. Некоторые из них в отчаянии выпрыгивали из окон.

Сначала сообщалось о 4 погибших, со временем количество жертв возросло до 7. Вечером 25 марта стало известно, что число погибших возросло до 40 человек. 43 человека госпитализированы.

В региональном МЧС отчитываются, что после почти 12 часов пожар таки удалось ликвидировать, пишет "Интерфакс".

Более полутысячи спасателей продолжают вести работы по ликвидации последствий пожара, идет пролив здания.

Всего в ликвидации пожара задействованы 104 единицы техники.