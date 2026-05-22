Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на отчет Агентства военной разведки США.

Как терминалы Starlink повлияли на фронт?

В отчете отмечается, что это контрнаступление стало первым территориальным достижением Украины с 2023 года. По оценке американской разведки, российские военные возможности были "временно, но существенно ослаблены" после отключения терминалов.

Известно, что российские войска использовали Starlink для координации передвижения войск и ударов беспилотниками – особенно это касалось районов, где связь "была ненадежной или легко глушилась". В феврале этого года Украина добилась деактивации тысяч терминалов.

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявлял, что потеря Starlink стала для российских войск "не просто проблемой, а катастрофой" – управление войсками обвалилось, а штурмовые операции во многих районах остановились.

Интересно! Сергей "Флеш" Бескрестнов также рассказал, что отключение Starlink существенно помешало России реализовать планы по массовому использованию беспилотных катеров (БЭК) в Черном море. Еще весной 2025 года несколько российских предприятий начали серийное производство БЭК, а летом проводили масштабные испытания и учения. Однако впоследствии главной проблемой для врага стало именно управление и передача сигнала после отключения Starlink.

Стоит отметить, что Starlink официально не доступен для российской армии. Несмотря на это, еще в 2024 году появились сообщения, что российские военные приобрели эти устройства и использовали для доступа к интернету.

В феврале компания SpaceX отдельно опубликовала инструкции по официальной регистрации терминалов Starlink для дальнейшего использования, а Илон Маск призвал украинских пользователей придерживаться этих правил.

Оккупанты также столкнулись с дополнительными проблемами в сфере коммуникаций после ограничений Кремля по мессенджеру Telegram, которым активно пользовались военные на фронте.

Нашли ли россияне замену Starlink?

Вместо Starlink россияне используют новые терминалы "Спринт-030". Речь идет о переносном терминале спутникового интернета, который работает через специальный геостационарный спутник связи. Это позволяет использовать антенны диаметром около 30 сантиметров вместо стандартных 90 сантиметров.

Интересно, что "Спринт-030" также гарантированно работает с еще одной серией российских телекоммуникационных спутников – "Экспресс". Этот спутник был создан по заказу российского правительства европейской компанией Airbus на платформе Eurostar-3000.

Он был запущен на геостационарную орбиту 19 марта 2015 года и вошел в спутниковую группировку государственной российской "ФГУП "Космическая связь".