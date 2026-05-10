Об этом пишет советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов ("Флеш").

"Флеш" отметил, что после успешного применения Украиной ударных морских дронов Россия сразу начала разрабатывать собственные аналоги. В течение 2024 года продолжались конструкторские работы, а уже в феврале 2025 года в России утвердили единые тактико-технические требования к беспилотным катерам для военно-морского флота.

По словам Бескрестнова, весной 2025 года несколько российских предприятий начали серийное производство БЭК, а летом проводили масштабные испытания и учения. К проекту также присоединилось подразделение "Рубикон".

Советник министра обороны напомнил, что 25 августа 2025 года российские морские дроны атаковали судно "Симферополь" в дельте Дуная. После этого осенью произошло еще несколько атак на объекты украинского побережья. Также, по его словам, в России появились десятки моделей БЭК, среди которых "Оркан", "Катран", "Визир", "Мурена", "Сардина" и "1000".

Бескрестнов объяснил, что главной проблемой для российских беспилотных катеров стало именно управление и передача сигнала после отключения Starlink. Россияне пытались использовать альтернативные системы связи, однако они оказались неэффективными.

В частности, система "Паутина" обеспечивала связь только на расстоянии до 30 километров и подходила только для защиты прибрежной зоны. Попытки работать через российские геостационарные спутники также не дали результата из-за потери сигнала во время маневров катеров и задержки передачи данных.

Кроме этого, враг тестировал системы управления через БПЛА-ретрансляторы с применением оборудования компаний "Аэроскан", "Зала", "ПЛАЗ" и "Геоскан".

В то же время, по словам "Флеша", такие катера легко обнаруживаются через радиоизлучение, а их системы связи могут быть подавлены украинскими средствами радиоэлектронной борьбы.

Конечно, нельзя недооценивать нашего врага. Они очень хотят применять БЭКи, которые тем более уже построены. Я примерно понимаю, куда они будут двигаться дальше. Посмотрим,

– подытожил Бескрестнов.

Какое еще влияние имело отключение Starlink для России?

Компания SpaceX, в ответ на запрос Министерства обороны Украины, еще в конце января 2026 года начала внедрять меры для ограничения несанкционированного использования Starlink российскими войсками. В частности, это существенно помешало использовать врагу ударные беспилотники, которые работали с помощью спутников.

Уже через несколько дней россияне начали ныть о массовом отключении Starlink в своих подразделениях на фронте, что создает для них проблемы с управлением войсками. Сейчас у врага нет альтернатив спутниковому интернету.

Стоит отметить, что отключение Starlink для врага также стало дополнительным фактором успеха Сил обороны в наступлении в Днепропетровской области.