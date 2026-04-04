Об этом сообщают российские пропагандистские издания "РИА Новости" і "ТАСС".

Как Путин пожаловался Эрдогану?

По данным российских СМИ, ключевой темой разговора президентов стала "безопасность" энергетической инфраструктуры и гражданского судоходства в Черном море. Обсуждение мер безопасности инициировала российская сторона.

Согласно обнародованной в сети информации, Москва сейчас якобы обеспокоена возможной угрозой для объектов, которые соединяют Турцию и Россию, намекая на "опасное поведение" со стороны Украины в этом регионе.

Учитывая попытки киевского режима наносить удары по газотранспортной инфраструктуре и торговым судам, лидеры подчеркнули важность скоординированных мер безопасности в Черном море,

– пишут СМИ.

Более того, Владимир Путин выразил благодарность Эрдогану за готовность помочь и сотрудничать в вопросе проведения переговорного процесса относительно войны в Украине, которую сама же Россия не собирается заканчивать.

Также российский и турецкий президенты обсудили эскалацию на Ближнем Востоке, они якобы согласились с тем, что война против Ирана приводит к негативным последствиям, в частности, для энергетического сектора.

В то же время одной из главных тем разговоров стали дальнейшие шаги, направленные на расширение двусторонних отношений между странами, в частности, меры по усилению торгово-экономических контактов России и Турции.

Что происходит в Черном море?