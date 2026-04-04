Об этом сообщают российские пропагандистские издания "РИА Новости" і "ТАСС".
Смотрите также "Бомбили" Иркутск, горели в Саках и были под прицелом ГУР МО: что известно о Су-30, который разбился в Крыму
Как Путин пожаловался Эрдогану?
По данным российских СМИ, ключевой темой разговора президентов стала "безопасность" энергетической инфраструктуры и гражданского судоходства в Черном море. Обсуждение мер безопасности инициировала российская сторона.
Согласно обнародованной в сети информации, Москва сейчас якобы обеспокоена возможной угрозой для объектов, которые соединяют Турцию и Россию, намекая на "опасное поведение" со стороны Украины в этом регионе.
Учитывая попытки киевского режима наносить удары по газотранспортной инфраструктуре и торговым судам, лидеры подчеркнули важность скоординированных мер безопасности в Черном море,
– пишут СМИ.
Более того, Владимир Путин выразил благодарность Эрдогану за готовность помочь и сотрудничать в вопросе проведения переговорного процесса относительно войны в Украине, которую сама же Россия не собирается заканчивать.
Также российский и турецкий президенты обсудили эскалацию на Ближнем Востоке, они якобы согласились с тем, что война против Ирана приводит к негативным последствиям, в частности, для энергетического сектора.
В то же время одной из главных тем разговоров стали дальнейшие шаги, направленные на расширение двусторонних отношений между странами, в частности, меры по усилению торгово-экономических контактов России и Турции.
Что происходит в Черном море?
Напомним, что в конце марта дрон, примерно в 27 километрах от пролива Босфор, поразил турецкий танкер Altura, который перевозил 140 тысяч тонн российской нефти, были повреждены палуба и машинное отделение.
Согласно данным украинской разведки, этот танкер принадлежит к российскому "теневому флоту", который перевозит нефть и топливо в обход санкций. Только с января 2024 года до июля 2025 он перевез примерно 6 миллионов баррелей.
Еще раньше украинские военные уничтожили российский десантный катер БК-16 в районе Новоозерного во временно оккупированном Крыму. Подобный катер вооружен пулеметами и может нести ракетные установки и легкие дроны.