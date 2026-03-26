Что известно о повреждении танкера Altura?
Министр транспорта и инфраструктуры Турции заявил, что инцидент произошел в результате действия беспилотника. Был ли это летательный аппарат или надводный дрон, пока не уточняют.
ALTURA перевозил 140 000 тонн российской нефти.
Повреждена палуба и машинное отделение судна, куда попала вода.
После запроса на экстренную помощь на место происшествия были направлены технические группы.
Экипаж судна состоит из 27 человек, все – граждане Турции.
"Травм или проблем со здоровьем нет", – добавил министр.
К слову, по данным украинской разведки, Altura входит в российский "теневой флот", который перевозит нефть и топливо в обход санкций. Этот танкер только в с января 2024 года до июля 2025 перевез примерно 6 миллионов баррелей российской нефти.
Что известно о "теневом флоте" России и ее нефти?
На фоне войны на Ближнем Востоке США сняли некоторые санкции с России. Благодаря этому страна-террористка сможет заработать 2 миллиарда долларов, что составляет один день ее бюджета. К тому же Россия и так зарабатывала средства на нефти, потому что продавала ее в Китай.
Между тем Европа продолжает бороться с "теневым флотом" России. Недавно танкер Deyna задержали французские военные, его передали в распоряжение судебных органов.
Но "теневой флот" Путина продолжает расти. Россия нашла новых союзников в Европе, в частности греческих судовладельцев Dynacom Tankers Management Ltd. и Capital Ship Management Corp.