Об этом министр финансов США Скотт Бессент заявил в интервью NBC News.

Как изменились доходы от продажи нефти в России?

Бессент объяснил, что ключевым фактором прибыли России от продажи нефти и нефтепродуктов является цена. Он сравнил и спросил, что лучше, когда нефть стоит 150 долларов за баррель и россияне получают 70% от этой суммы, или когда цена ниже – 100 долларов за баррель.

Наш анализ показывает, что максимальная дополнительная дополнительная сумма, которую Россия могла бы получить, составила бы 2 миллиарда долларов, что составляет один день бюджета страны,

– заявил глава Минфина США.

Министр также добавил, что даже под санкциями Россия бы продолжила получать доход, ведь около 90% ее нефти покупает Китай. В то же время применить аналогичные ограничения к Китаю США не могут, сказал Бессент.

По словам американского министра, экспорт российской нефти сократился примерно на 25%, тогда как другие страны не покупают сырье у России.

Таким образом, экспорт сократился, но существовал спасательный круг от Китая. Теперь мы открыли ее (нефть – 24 Канал) для остальных,

– резюмировал Бессент.

Что предшествовало этому?