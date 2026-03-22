Об этом министр финансов США Скотт Бессент заявил в интервью NBC News.
Как изменились доходы от продажи нефти в России?
Бессент объяснил, что ключевым фактором прибыли России от продажи нефти и нефтепродуктов является цена. Он сравнил и спросил, что лучше, когда нефть стоит 150 долларов за баррель и россияне получают 70% от этой суммы, или когда цена ниже – 100 долларов за баррель.
Наш анализ показывает, что максимальная дополнительная дополнительная сумма, которую Россия могла бы получить, составила бы 2 миллиарда долларов, что составляет один день бюджета страны,
– заявил глава Минфина США.
Министр также добавил, что даже под санкциями Россия бы продолжила получать доход, ведь около 90% ее нефти покупает Китай. В то же время применить аналогичные ограничения к Китаю США не могут, сказал Бессент.
По словам американского министра, экспорт российской нефти сократился примерно на 25%, тогда как другие страны не покупают сырье у России.
Таким образом, экспорт сократился, но существовал спасательный круг от Китая. Теперь мы открыли ее (нефть – 24 Канал) для остальных,
– резюмировал Бессент.
Что предшествовало этому?
Ранее министр финансов Соединенных Штатов анонсировал, что санкции против российской нефти могут ослабить. Над решением думали из-за дефицита на рынке на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Так американский Минфин хочет стабилизировать цены.
Кроме того, США рассматривают снять санкции с иранской нефти и отмену ограничений для Венесуэлы.
В октябре 2025 года вводили санкции против российских "Роснефти" и "Лукойла".