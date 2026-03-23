Судно под флагом Мозамбика утром в понедельник зашло в порт Марселя. Об этом сообщает Le Figaro.
Что известно о задержанном российском танкере?
Его поставили на якорь и будут удерживать в рамках предварительного следствия, которое ведет прокуратура Марселя.
Во французских ведомствах отметили, что судно сопровождал корабль Национального флота. Военные ранее поднялись на борт для установления контроля и проверки законности использования флага. По результатам этой операции был составлен отчет и передан прокурору.
В морской префектуре Средиземноморья также сообщили, что вокруг места стоянки танкера созданы зоны воздушного и морского отчуждения для обеспечения безопасности и проведения следственных действий.
По данным французской стороны, Deyna может быть одним из судов так называемого "теневого флота", который используется для обхода санкций, связанных с войной России против Украины. В Париже заявляют, что не допустят использования подобных схем для финансирования российских военных действий.
Российский нефтяной танкер Arctic Metagaz без экипажа дрейфует в Средиземном море и приближается к острову Лампедуза возле Италии. По предварительным данным, судно повреждено после взрывов, потеряло управление и находится в неконтролируемом движении.
Европейский Союз решил не включать нефтяной терминал Кулеви в Грузии в 20-й пакет санкций против России. После получения заверений от грузинских властей, что порт не будет использоваться для обслуживания судов российского "теневого флота".
Российский флот изменил активность в Азовском море из-за роста рисков безопасности и влияния украинских сил. По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, район остается опасным для российских кораблей, поэтому они избегают длительного пребывания.