Об этом пишут ряд итальянских медиа, в частности IL Gazzetino.
Что известно о российском судне у берегов Италии?
По информации итальянского телеканала Tg1, огромный газовоз Arctic Metagaz длиной 277 метров, принадлежащий России, находится в неконтролируемом дрейфе под воздействием ветра и течений и приближается к итальянскому острову Лампедуза. На опубликованных несколько часов назад кадрах видно, как над судном поднимается дым.
На борту, по предварительным данным, остается около 900 тонн судового топлива (газойля), а также два резервуара с сжиженным газом.
Стоит заметить, что судно получило серьезные повреждения в результате ряда мощных взрывов марта в акватории между Ливией и Мальтой. В результате инцидента весь экипаж, а говорится о 30 людях, эвакуировали.
После этого 61-метровый гигант, загруженный примерно 61 000 тоннами сжиженного природного газа (СПГ), остался полностью без управления.
Кстати, накануне, 12 марта, премьер-министр Мальты Роберт Абела сообщал, что российский Arctic Metagaz неспособен маневрировать и представляет опасность для других судов, поэтому власти предостерегают мореплавателей держаться не менее 5 морских миль.
Что явилось причиной поражения танкера Arctic Metagaz?
Пожар на борту вспыхнул примерно в 4:00 утра 3 марта по местному времени, когда судно находилось в акватории у ливийского побережья. Сначала ливийская береговая охрана сообщила о затоплении судна.
Однако впоследствии в сеть попали фотографии, на которых четко видны серьезные повреждения корпуса и верхней части Arctic Metagaz, что свидетельствует о том, что корабль остался на плаву, хотя и получил значительные повреждения.
Министерство транспорта России официально обвинило Украину в организации нападения на танкер с помощью безэкипажных надводных аппаратов.
В то же время, советник министра обороны Украины Сергей Стерненко отметил, что судно было поражено "неизвестными дронами".